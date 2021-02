Milan-Inter, 10 anni fa l’ultimo derby con le squadre ai primi due posti

Milan-Inter, un derby così non si vede da 10 anni

Dopo il brutto passo falso contro lo Spezia, il Milan è scivolato, per la prima volta in questa stagione, in seconda posizione. Dopo una lunga rincorsa, l’Inter di Antonio Conte ha messo la freccia e si è piazzata in testa alla classifica. Un derby ad altissima quota, che evidenzia ancora di più l’importanza di una partita in qualunque caso sentitissima. Ma da quando le due squadre non si affrontano in questa situazione? Bisogna mettere indietro le lancette al 2 aprile 2011, data del successo rossonero per 3-0, stagione dell’ultimo scudetto conquistato prima del predominio della Juventus. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati: l’elenco completo con due novità >>>