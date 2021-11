Milan-Inter 1-1, Pioli: “I miei giocatori hanno offerto una prestazione generosa”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022

A livello mentale cosa lascia il derby: "Guardate che differenza di età c'è tra il Milan e l'Inter. Noi abbiamo approfittato di tutte le nostre tappe per portare qualcosa, adesso ci giochiamo le partite con più convinzione. Qualche difficoltà ci sta, ma siamo ancorati alle nostre idee. In alcune situazioni siamo stati bravi noi, in altre loro".

Su Rebic: "La reazione c'è stata. Stavamo gestendo la partita prima del rigore, causato da una nostra ingenuità. Abbiamo mantenuto le nostre idee, potevamo servire di più Zlatan è vero. Non sempre ci siamo riusciti, ma è vero che siamo stati anche pericolosi, abbiamo lottato pallone su pallone. Il recupero di Ante è importante, ci serve per aggredire, per saltare l'avversario. C'è bisogno di lui perché a Leao abbiamo tirato il collo ed è stato meno brillante, anche se non ha fatto mancare le caratteristiche anche oggi":