Milan-Inter 1-1, Inzaghi: “Abbiamo pareggiato, ma meritavamo di vincere”

Simone Inzaghi , allenatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter , valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022 . Queste le sue dichiarazioni.

Bicchiero mezzo pieno o mezzo vuoto?. "Bicchiere mezzo vuoto, per le occasoini create meritavamo di più. Abbiamo affrotnato una squadra prima in campionato con merito, noi siamo in ritardo ma abbiamo acquisito consapevolezza".