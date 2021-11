Milan-Inter 1-1, Bastoni: “Non siamo soddisfatti della partita di oggi”

Alessandro Bastoni, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022

Ha giocato da 'ala': "I ruoli contano poco, bisogna muoversi tanto. Non ci sono più ruoli definiti come una volta, il mister ci chiede questo e noi proviamo a farlo".

Sulla partita di oggi: "Sapevamo che era importante per noi vincere per avvicinarci al Milan. Chiaro che se non si vince, non bisogna perdere. Ma non siamo soddisfatti della partita di oggi".