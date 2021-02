Milan-Inter 0-1 al 45′: partenza shock dei rossoneri | Serie A News

Milan-Inter 0-1 al 45′: il racconto del primo tempo

È terminato da pochi minuti, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Inter, il derby di Milano valido per la 23^ giornata di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45′ per i rossoneri di Stefano Pioli. L’Inter parte fortissima e al 4′ è già avanti. Kjaer chiude bene su Lukaku, ma la palla rimane all’attaccante belga che col mancino mette bene in mezzo all’area e pesca Lautaro Martinez lasciato colpevolmente solo dalla difesa rossonera. Nerazzurri già avanti.

La squadra di Pioli fa davvero una gran fatica a creare occasioni pericolose. Alla mezz’ora l’Inter è padrona del campo e dà sempre l’impressione di poter far male da un momento all’altro. In casa rossonera la reazione arriva al 32′ con la prima palla gol dei padroni di casa: Theo Hernandez coglie un cross in mezzo all’area e calcia col destro. La palla esce di pochissimo. Al 37′ bel tiro di Ibrahimovic al volo parato facilmente da Handanovic. In precedenza Lautaro si era divorato il 2-0 dopo una respinta corta di Donnarumma che aveva parato un tiro da fuori di Perisic. Nel finale di tempo il colpo di testa di Skrinia sfiora il raddoppio interista. Nel Milan il peggiore in campo è certamente Hakan Calhanoglu, troppo nascosto e autore di alcune scelte sbagliate.

