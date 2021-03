Milan, il report dell’allenamento odierno: palestra per i titolari di ieri sera

Milan, seduta defaticante per i titolari del match di Roma

(fonte acmilan.com)

IL REPORT

Seduta defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo, dopo l’attivazione muscolare fatta all’interno della struttura, gli altri componenti della rosa, che hanno iniziato il lavoro con una serie di esercizi atletici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. L’allenamento è proseguito con una serie di torelli a tema; lavoro aerobico a seguire, prima di una serie di esercitazioni tecniche che hanno chiuso la sessione odierna.

MARTEDÌ 2 MARZO

Il programma di domani, martedì 2 marzo, prevede un solo allenamento al mattino. Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30, conferenza stampa di mister Pioli.

