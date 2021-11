Milan: Ibrahimovic, obiettivo doppia cifra contro la Fiorentina / News

Manca poco al fischio d'inizio di Fiorentina-Milan, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. La statistica che riguarda Zlatan Ibrahimovic

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Fiorentina-Milan, partita valida per la 13^ giornata di Serie A. C'è una statistica importante che riguarda Zlatan Ibrahimović, spesso in gol contro la viola. Lo svedese, infatti, ha segnato nove gol contro gli avversari di questa sera in Serie A: con un gol potrebbe diventare il 24° giocatore nella storia della Serie A in doppia cifra di gol contro quattro differenti squadre nella competizione (con Roma, Palermo e Parma), e il secondo in attività dopo Fabio Quagliarella.