Milan, Ibrahimovic è a un gol dal diventare il marcatore più anziano della Serie A

(fonte acmilan.com) - Dovesse scendere in campo alla Dacia Arena, il numero 17 rossonero collezionerebbe la presenza numero 150 in tutte le competizioni con la maglia del Milan. Dal suo arrivo in Italia, Leão è il rossonero con più gol segnati (36) e assist serviti (26). 100ª presenza, limitatamente alla Serie A, in vista per Alexis Saelemaekers, che diventerebbe il settimo giocatore del Belgio a tagliare tale traguardo nell'era dei tre punti a vittoria. Zlatan Ibrahimović, infine, è a un gol dal diventare il marcatore più anziano nella storia della Serie A e dall'eguagliare il trio formato da Mancini, Riva e Filippo Inzaghi nella graduatoria dei migliori marcatori nella storia del campionato italiano. Milan, Fedele: "Sto prenotando il volo per Istanbul, è l'anno del Napoli"