Milan, Ibrahimovic e Brahim Diaz verso la titolarità contro la Roma | News

Secondo Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz dovrebbero giocare dal primo minuto domenica sera nella partita tra Roma e Milan

Domenica sera, alle ore 20.45, Roma e Milan scenderanno sul prato dello Stadio Olimpico per giocare la partita valida per l'undicesima giornata di Serie A. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', Stefano Pioli sarebbe intenzionato a far giocare dal primo minuto Zlatan Ibrahimovic e Brahim Diaz. Oltre loro due, anche il terzino francese Theo Hernandez dovrebbe tornare titolare dopo essere guarito dal Covid. Milan, le top news di oggi: novità sullo stadio. In arrivo un attaccante