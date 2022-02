Milan, troppi punti persi contro le ‘medio-piccole’: Ibrahimovic serve ancora

Il Milan sciupa un'altra occasione contro una squadra 'medio-piccola' della Serie A: Ibrahimovic sarebbe servito anche contro l'Udinese

Un'altra occasione persa oggi dal Milan . La squadra di Stefano Pioli ha pareggiato al 'Meazza' contro l' Udinese per 1-1 grazie alle reti di Rafael Leao e Destiny Udogie , anche se il gol dei friulani è viziato da un tocco di mano sfuggito sia all'arbitro che alle telecamere della Var . Incredibile un evento del genere, ma in ogni caso la prestazione dei rossoneri è stata anomala proprio come quella vista contro la Salernitana , se non peggio questa volta.

Se senza Zlatan il Milan ha ottenuto più vittorie, con lui in campo i rossoneri giocano meglio. Ibrahimovic non è un attaccante statico che spera che il pallone gli capiti nel posto giusto e al momento giusto. No, Ibra ama staccarsi dalla 'comfort zone' per venire incontro ai suoi compagni di squadra. Si abbassa per ricevere la sfera creando, in questo modo, spazi per gli inserimenti degli esterni trascinandosi con sé il marcatore. Insomma, tutto quello che è mancato nelle ultime due partite contro Salernitana e Udinese. Ibrahimovic avrebbe fatto decisamente comodo, in partite del genere difficilmente sbaglia. Lui scalpita per rientrare, Pioli non vede l'ora di riaverlo nuovamente a disposizione.