Milan, i precedenti dei rossoneri con l’arbitro Maresca | Serie A News

Fabio Maresca dirigerà l'incontro tra Roma e Milan: ecco tutti i precedenti dei rossoneri con l'arbitro della sezione di Napoli

Tra gli altri errori, o decisioni discutibili, commessi dal fischietto campano, c'è anche un match datato gennaio 2021. Era il nove del primo mese dell'anno e quella sera si disputava Milan-Torino, gara vinta dai rossoneri 2-0. Durante quell'incontro, Maresca aveva fischiato un calcio di rigore inesistente in favore del Toro su presunto fallo di Tonali in area di rigore ai danni di Verdi. Dopo essere stato richiamato al Var, l'arbitro è tornato sui suoi passi e ha concesso punizione in favore del Diavolo in quanto fu lo stesso Verdi a scalciare il centrocampista rossonero. Inoltre, sempre in quella partita, il direttore di gara ha sventolato un cartellino giallo nei confronti di Leao per una simulazione che tale non fu.