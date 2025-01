In vista della 23ª giornata di campionato, il Milan dovrà fare a meno di diversi giocatori chiave. A causa di infortuni, i rossoneri non potranno contare su Alessandro Florenzi, Ruben Loftus-Cheek, Malick Thiaw, Emerson Royal e Matteo Gabbia . Le assenze di questi giocatori vanno a intaccare diversi reparti della squadra, con l’attacco, il centrocampo e la difesa che saranno tutti penalizzati.

In aggiunta, a causa di una squalifica, il Milan dovrà rinunciare anche a Fofana, che non potrà essere convocato per la sfida della 23ª giornata. La sua mancanza, sebbene riguardi un solo giocatore, rappresenta un’ulteriore difficoltà per Conceicao, che dovrà adattare la formazione per compensare tutte le assenze.