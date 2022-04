Milan-Genoa, Tomori: “Felici della vittoria, Kalulu è il mio fratello minore”

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla cosa più importante da fare per arrivare allo Scudetto: "Difficile da dire. Secondo me dobbiamo focalizzarci solo su di noi, dobbiamo giocare il nostro calcio. Dopo vediamo, siamo primi in classifica e sappiamo anche che Inter ha una partita in meno. Dobbiamo continuare a crederci, poi vediamo".

Sull'assist di Kalulu e sulla leggenda della difficoltà dei giocatori inglesi in Serie A: "Pierre ha fatto un grande assist, so che lui ha qualità per farlo. Per i giocatori inglesi giocare in Italia. So che Abraham sta facendo una grane stagione, vogliamo fare il massimo per ogni partita e per noi stessi. Si, vediamo al termine della stagione come avremo fatto. Ho parlato con Abraham molto, siamo entrambi molto felici".