Milan-Genoa, Serafini: “Non possiamo vivere solo di ricordi e storia”

Il Milan celebra questa sera il suo 125° anniversario e la prima grande commemorazione riguarda l’ingresso nella Hall of Fame di tre leggende rossonere: Franco Baresi, Filippo Inzaghi e Marco van Basten . I tre ex campioni sono stati accolti da una standing ovation da parte dei tifosi presenti allo stadio. Inerente a ciò, il giornalista Luca Serafini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di MilanTV . Ecco, di seguito, le sue parole:

Serafini: "Quello è un Milan che non c'è più"

"Sono simboli di un Milan che non esiste più e spero che un giorno torni a esistere, con certi campioni, con ambizione, con certe vittorie. Ci vogliono uomini forti, a tutti i livelli. Bisogna lavorare molto tutti insieme e in armonia, che vuol dire dirsi le cose in faccia. Quello è un Milan che non c’è più e che deve tornare: il Milan non può vivere solo di ricordi e di storia".