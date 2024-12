Milan-Genoa, Seedorf: “Fonseca non è andato oltre il limite. L’addio di Pioli e Maldini …”

"Ho visto l'intervista di Fonseca dopo la Stella Rossa. Non è andato oltre il limite, ma ha fatto capire che la prestazione deve essere fatto. È giusto che un allenatore lo faccia. La squadra deve fare di più, è costruita per fare meglio di così. Io direi di fare un passo indietro. Con l'addio di Pioli e Maldini è stato bloccato un percorso. Ora serve tempo per ritrovarsi. Noi sappiamo cosa significa quando va via qualcuno. Il club deve dare tempo e stare al fianco dell'allenatore. Non facciamo paragoni. Si tratta di un'altra generazione, non conosco i ragazzi quindi non posso parlare. I leader tecnici devono dare continuità alla squadra. Se io dovessi avere questa squadra avrei fatto cose diverse. Prima si sapeva cosa aspettarsi, ma ci vuole tempo. Fonseca ha buone idee, gli va dato tempo. Non amo dare consigli a vuoto, se non di essere sempre curioso e cercare di imparare da chiunque. Mi godo questa serata, è una cosa bellissima vedere tutta questa gente".