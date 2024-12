Milan-Genoa, San Siro risponde presente: sold out vicino | PM News

Nella giornata di oggi, domenica 15 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio 'San Siro' andrà in scena il match tra Milan e Genoa, valevole per la 16^ giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Da una parte ci saranno i rossoneri di Paulo Fonseca, che arrivano da una vittoria non convincente contro la Stella Rossa in Champions League e da una sconfitta altrettanto deludente con l'Atalanta. Dall'altra il club ligure, quattordicesimo in classifica, che nell'ultimo turno ha impattato sull0 0-0 contro il Torino. Con una vittoria la squadra di Patrick Vieira si avvicinerebbe proprio al Diavolo in graduatoria.