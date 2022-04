Milan-Genoa, presenza numero 100 con la maglia rossonera per Bennacer

Presenza numero 100 con la maglia del Milan per Ismael Bennacer, il quale sta affrontando in questo momento il Genoa

E' iniziato da pochi secondi il match di 'San Siro' tra Milan e Genoa, gara valida per la 33^ giornata del campionato di Serie A. Tra i calciatori titolari dei rossoneri c'è anche Ismael Bennacer, il quale ha appena raggiunto un grande traguardo. Il centrocampista algerino, infatti, ha appena raggiunto la presenza numero 100 con la maglia rossonera. Ecco, di seguito, il post celebrativo del Diavolo apparso su Twitter. Ecco come e dove seguire Milan-Genoa in tv o diretta streaming >>>