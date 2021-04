Milan-Genoa, Pioli: “Mandzukic è entrato bene, non avevo dubbi”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Milan-Genoa, 'lunch match' del 31° turno di Serie A

Sulla partita odierna: "La continuità è stato il nostro punto di forza dentro la partita. Abbiamo sprecato troppo nel primo tempo, potevamo già chiuderla. Nel secondo tempo dovevamo sviluppare diversamente le ripartenze in parità o in superiorità numerica. Ma contava solo vincere. L'abbiamo fatto con la giusta applicazione. Adesso testa a mercoledì, che abbiamo un'altra partita importante contro un avversario difficile".

Sui messaggi lanciati alle rivali per la corsa Champions: "I messaggi dobbiamo darli a noi stessi. Giocare prima o giocare dopo non fa differenza. Non guarderò neanche le altre partite. Arriva subito il Sassuolo, una squadra che gioca bene, evoluta, di qualità. Ma abbiamo tutte le caratteristiche per fare bene".

Su Mario Mandzukic: "È entrato bene, non avevo dubbi. È un leader dal punto di vista caratteriale, della voglia. Un giocatore esperto che può darci tanto, peccato non abbia potuto farlo prima. Ma il calcio è fatto anche di queste situazioni. Ora conta soltanto quello che potremo dare tutti da mercoledì in poi".

Sulla gestione degli infortunati: "Gli infortuni non li paghi solo nella partita in cui non hai a disposizione gli infortunati. Per riprendere ritmo e condizione ci vuole qualche partita, è normale. Ma la squadra è stata bene in campo, ha provato a costruire e creare. Abbiamo rischiato qualcosa, ma la prestazione è stata ampiamente positiva".

Su Rafael Leao: "Chiaro che bisogna aspettarsi da un giocatore con un talento così. Si è mosso bene, poi ha sbagliato la conclusione del 2-0. A volte non l'abbiamo servito bene, ma è stato bene nella nostra fase offensiva con continuità e movimenti giusti. Ovviamente dovrà crescere ancora tanto".