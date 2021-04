Milan-Genoa, Kjaer al 90′: “Abbiamo preso un gol di m***, dovevamo chiuderla”

Simon Kjaer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del 'lunch match' Milan-Genoa a 'San Siro'

Simon Kjaer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine della sfida Milan-Genoa , 'lunch match' della 31^ giornata di Serie A svoltosi a 'San Siro'. Queste le sue dichiarazioni: "Tre punti, ma conta molto di più. Sette partite senza vincere qua non è normale. Alla fine abbiamo sofferto un po', dovevamo chiuderla prima, ma abbiamo fatto vedere un Milan volenteroso. Buon passo in avanti".

"Preferisco fare quello che l'altro. E' mancato poco per il gol, non so quante traverse ho preso, ma è più importante la vittoria".

"In tante partite abbiamo preso gol di merda, anche oggi. Prendiamo gol che non dobbiamo prendere. Ci sono partite in cui la fortuna sta con te, è vero che c'è sempre da migliorare. Dobbiamo spingere, abbiamo sette finali per portare il Milan dove deve essere".