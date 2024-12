Milan-Genoa, Curva Sud: “Onore ai nostri campioni”. Poi la protesta

Dopo l'ingresso di Filippo Inzaghi, Marco van Basten, Franco Baresi e Shevchenko nella Hall of Fame rossonera, la Curva Sud del Milan ha esposto uno striscione che recita: "Rendiamo onore ai nostri campioni. Simbolo di un Milan che non esiste più". Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Curva non prenderà parte alla coreografia perché non è stato permesso di introdurre a San Siro bandiere e striscioni. La Curva Sud, comunque, tiferà lo stesso, come in tutte le partite in questa stagione.