Milan-Genoa, Camarda entra tra i cori di San Siro: fuori Liberali

Milan-Genoa, partita della 16^ giornata della Serie A 2024-25. I rossoneri devono rifarsi dalla brutta sconfitta contro l'Atalanta e cercare i tre punti che potrebbero avvicinare il Diavolo alla zona Champions League. La squadra di Fonseca cerca la vittoria anche dopo i passi falsi di Fiorentina e Juventus, in attesa della partita tra Lazio e Inter di domani sera. Gara speciale per i rossoneri, che festeggiano i 125 anni dalla fondazione del club. 61' Fonseca si gioca la carta Camarda, fuori l'altro giovane Liberali. Il giovane attaccante rossonero accolto dai cori di San Siro. Buona prestazione per Liberali.