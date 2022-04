Milan-Genoa, Bani: “Dobbiamo ritrovare l’aggressività”

Mattia Bani, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022

Mattia Bani, giocatore rossoblu, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 33^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Contro la Lazio non è stato solo un problema di fase difensiva, conta più l'atteggiamento di tutti. E' venuta meno la nostra aggressività, se la ritroviamo possiamo fare bene". Ecco come e dove vedere Milan-Genoa in tv o in diretta streaming >>>