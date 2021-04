Milan-Genoa, Ballardini recupera Czyborra e Strootman | Serie A News

Le ultime notizie sul Milan. Il Genoa, prossimo avversario del Milan domenica a 'San Siro', riavrà a disposizione Czyborra e Strootman

Stando a quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Davide Ballardini avrà nuovamente a disposizione Czyborra e Strootman per la gara di domenica a 'San Siro' tra Milan e Genoa. Entrambi, dopo aver saltato l'ultima sfida esterna all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, potranno nuovamente scendere in campo. L'ex Atalanta non ha giocato contro i bianconeri a causa di un problema fisico, mentre il centrocampista olandese era squalificato. La partita, valida per la 31esima giornata di Serie A, verrà disputata alle 12.30. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva all'avvocato Grassani.