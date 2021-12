Milan, Florenzi ha segnato la sua seconda rete in carriera su punizione

Quella di ieri sera è stata la seconda rete segnata da Alessandro Florenzi su calcio di punizione. La prima risale a quasi dieci anni fa

"Era ora". Così Alessandro Florenzi ha commentato il suo gol di ieri sera contro l' Empoli , quasi sfogandosi su Instagram dopo alcune critiche subite. Il terzino rossonero, dopo un inizio di stagione colpito anche dall'infortunio al menisco, adesso pare stia tornando ai suoi livelli. Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', l'ex PSG sta trovando continuità di gioco con la maglia rossonera. Sono infatti cinque su sei le partite disputate da titolare per 'spizzingrillo', alla ricerca di un riscatto personale dopo essere stato scaricato dalla Roma e aver girovagato in Europa tra Spagna e Francia.

Il primo gol con il Milan non si dimentica, specialmente se arriva in una partita importante. Sì, diversamente da quanto dice il risultato finale non è stata una gara per nulla semplice quella di ieri sera contro la squadra di Aurelio Andreazzoli. Di fatto, però, la sua rete ha tagliato le gambe all'Empoli e ha spianato la strada al Diavolo per tornare al successo che mancava dal 4 dicembre contro la Salernitana.