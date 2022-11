Milan-Fiorentina, i tre giocatori fondamentali per i rossoneri

Tra quindici minuti andrà in scena la partita tra Milan e Fiorentina , valida per la 15^ giornata di Serie A. Sfida fondamentale per i rossoneri, che dovranno cercare la vittoria e i tre punti. Rafael Leao , Olivier Giroud e Theo Hernandez sono tre pilastri del Milan di Stefano Pioli .

Leão è a -1 dal diventare il quarto con più di cinque reti in almeno quattro stagioni di fila in Serie A con il Milan (dopo Weah, Kaká e Pato). Rafa ha segnato due reti in tre sfide contro la Fiorentina, entrambe proprio a San Siro - uno di questi gol, il 29 settembre 2019, è stato il suo primo nella competizione. Giroud ha realizzato quattro gol nei suoi ultimi quattro match con il Milan tra Serie A e Champions League; i rossoneri hanno vinto diciassette delle diciotto volte in cui Olivier ha segnato in tutte le competizioni. A partire dalla scorsa stagione, solo Bensebaïni (otto) ha segnato più gol di Hernández (sette) tra i difensori nei maggiori cinque campionati europei; con la rete allo Spezia, Theo è diventato il terzo difensore nella storia rossonera a segnare almeno venti gol in Serie A dopo Paolo Maldini (29) e Aldo Maldera (27).