Milan-Fiorentina, fondamentale: squadra in ritiro a Milanello | PM News

Per la sfida tra Milan e Fiorentina valida per la 15^ giornata di Serie A, i rossoneri resteranno in ritiro a Milanello

Emiliano Guadagnoli

Il Milan è alla vigilia di una partita fondamentale: la gara di domani contro la Fiorentina è importantissima. I rossoneri devono vincere per cercare di mantenere la coda di un Napoli sempre più in fuga. Questo per la sconfitta contro il Torino e il pareggio con la Cremonese.

Milan-Fiorentina, squadra a Milanello — Stefano Pioli ha deciso che tutto il Milan sarà in ritiro a Milanello stasera. Con tanto di cena e pernottamente sul posto, per poi partire domani in vista di San Siro. Una mossa che forse serve per far concentrare ancora di più i propri ragazzi.

Come detto Milan-Fiorentina è una partita fondamentale. Una volta finito il Mondiale, la Serie A ripartirà e potrebbe essere sotto una veste diversa. I rossoneri però, devono chiudere con la vittoria e i tre punti. Milan-Fiorentina, Pioli: 'Non è tempo di bilanci, vogliamo lottare'