Milan-Fiorentina, Tonali: “Testa fondamentale, daremo tutto come sempre”

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022 che si disputerà alle ore 15:00 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni: "Diciamo la testa in una giornata come questa è una cosa fondamentale, con uno stadio così, con tutta questa gente è difficile non farli gioire, è difficile pensare di non raggiungere l'obiettivo. Daremo tutto come durante l'anno, ma oggi è ancora più importante".