Milan-Fiorentina: la preview ufficiale della partita di San Siro | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan rilascia tutte le informazioni utili prima della partita contro la Fiorentina

Emiliano Guadagnoli

(fonte acmilan.com) - San Siro si prepara ad accogliere i Campioni d'Italia per l'ultima partita ufficiale di un 2022 indimenticabile per i colori rossoneri. Il pubblico di fede milanista è pronto a sospingere i ragazzi di Pioli verso la vittoria nell'ultima fatica prima della lunga sosta mondiale; avversario di giornata la Fiorentina di Italiano, in cerca di punti per accorciare in classifica sulla zona Europa. Nella nostra Match Preview approfondiamo tutti i temi caldi legati a questa 15ª giornata di Serie A.

QUI MILANELLO — Il Milan scenderà in campo domenica con un solo imperativo: vincere per dimenticare la trasferta di Cremona e rilanciare la propria candidatura per il ruolo di squadra anti-Napoli. I rossoneri, che in Serie A vengono da tre vittorie di fila a San Siro, puntano sul fattore casa e sul ritorno di Giroud e Hernández, assenti per squalifica con la Cremonese e freschi di convocazione nella selezione francese per il Mondiale. Leão e Kalulu, fuori dall'undici titolare nella gara dello Zini, scalpitano per una maglia dal primo minuto mentre Messias potrebbe essere sostituito da Krunić. Díaz e De Ketelaere si contendono invece l'ultimo posto disponibile nel tridente dietro la punta. Tonali e Bennacer verso la conferma in mezzo al campo.

"Vincere vorrebbe dire non arrendersi a una classifica che non ci piace. Abbiamo qualità e volontà per rientrare in corsa, il campionato è ancora lungo", ha dichiarato Mister Pioli in conferenza stampa. "Conosciamo la Fiorentina ma sarebbe sbagliato pensare agli avversari, dobbiamo pensare alla nostra partita sapendo che noi possiamo determinare la nostra prestazione, e di solito quando lo facciamo riusciamo a portare a casa un risultato positivo. Dobbiamo dimostrare chi siamo".

QUI FIORENTINA — La viola si sta risollevando dopo un avvio di stagione complicato e nell'ultimo periodo la squadra di Italiano ha dato la sensazione di aver definitivamente ingranato la marcia giusta. I gigliati, infatti, sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, che diventano cinque se si considerano anche le partite di Conference League, competizione dove i toscani sono recentemente riusciti a superare la fase a gironi. La Fiorentina ha perso un solo match dei nove disputati nell'ultimo mese in tutte le competizioni, subendo gol all'ultimo secondo contro l'Inter nel rocambolesco 3-4 d'inizio ottobre. In vista di San Siro, Italiano dovrebbe in grossa parte confermare la formazione che ha battuto la Salernitana nel turno infrasettimanale apportando però alcune modifiche, a partire dal centravanti dove Jović potrebbe guadagnarsi un'altra chance dall'inizio al posto di Cabral, ai suoi lati Kouamé e Ikoné. L'ex rossonero Bonaventura si candida per un posto in mediana, ma resta forte la concorrenza di Barak e Duncan.

Il tecnico dei toscani si è espresso così alla vigilia del match: "Sono contento dei progressi, è venuto fuori il carattere e l'orgoglio dei ragazzi. Voglio vederlo in campo domani contro il Milan, una partita da affrontare con lo spirito giusto. Il Milan è una squadra che ha fatto grandi cose, sono Campioni d'Italia. Abbiamo preparato la gara con la giusta attenzione, sarà un bell'esame per noi".

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV — Milan-Fiorentina verrà trasmessa in Italia da DAZN alle ore 18.00. Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV, disponibile in abbonamento su Sky (canale 230), all'interno del palinsesto di DAZN o di Amazon Prime Video Channels, in abbonamento a €3.99 al mese con quindici giorni di prova gratuita. La diretta si aprirà alle 16.45, fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 17.55 appuntamento speciale anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e grandi ospiti. Da non perdere la diretta live su Twitter e la copertura su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A — Ad arbitrare l'incontro con la Viola ci sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Per il giovane fischietto un solo precedente con il Milan, il Quarto di finale di Coppa Italia vinto 4-0 dai rossoneri contro la Lazio nella scorsa stagione. Ad accompagnarlo gli assistenti Mondin e Moro, insieme al quarto uomo Di Bello. Fabbri al VAR, assistito da Longo.

La 15ª giornata di Serie A si è aperta con la vittoria per 2-0 dell'Empoli sulla Cremonese nell'anticipo del venerdì ed è proseguita con le tre gare in programma sabato: Napoli-Udinese 3-2, Sampdoria-Lecce 0-2 e il Derby emiliano, Bologna-Sassuolo 3-0. Il big match Atalanta-Inter inaugura alle 12.30 l'ultima domenica di campionato del 2022, a seguire Roma-Torino, Monza-Salernitana e Hellas Verona-Spezia alle 15.00. Calcio d'inizio di Milan-Fiorentina alle 18.00, a chiudere la giornata il posticipo delle 20.45 Juventus-Lazio.

Questa la classifica di Serie A: Napoli* 41; Lazio, Milan 30; Juventus 28; Atalanta, Inter 27; Roma 26; Udinese* 24; Torino 20; Fiorentina, Bologna* 19; Salernitana, Empoli* 17; Sassuolo* 16; Lecce* 15; Monza 13; Spezia 10; Cremonese* 7; Sampdoria* 6; Hellas Verona 5. (* = una partita in più).