Milan-Fiorentina, Pioli il grande ex: che esperienza con la Viola

Tra mezz'ora andrà in scena la partita tra Milan e Fiorentina , valida per la 15^ giornata di Serie A. Sfida fondamentale per i rossoneri, che dovranno cercare la vittoria e i tre punti.

Tra il 2017 e il 2019 Stefano Pioli ha collezionato 69 panchine da allenatore della Fiorentina in Serie A. Sempre da allenatore, ma da avversario, è rimasto imbattuto in dieci dei diciassetti incontri contro la Fiorentina in Serie A (9V, 1N). Con Pioli alla guida il Milan ha vinto entrambe le gare casalinghe contro la Fiorentina in campionato: 2-0 il 29 novembre 2020 e 1-0 l'1 maggio 2022.