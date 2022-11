Milan-Fiorentina, Pioli: “Thiaw? Deve giocare come sa. Sulla classifica…”

Su Thiaw titolare : "E' un giocatore forte, forte fisicamente che sa giocare bene anche la palla. Gli ho detto di giocare come sa, di essere motivato, determinato e anche sereno".

Sulla classifica: "Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Dobbiamo alzare il nostro livello di gioco, quando lo facciamo siamo forti". Ecco come e dove vedere Milan-Fiorentina in tv e in streaming