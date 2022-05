Milan-Fiorentina 1-0, i numeri della partita | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha riportato tutti i numeri della partita vinta questo pomeriggio contro la Fiorentina

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Un 1-0 gigantesco per bellezza e pesantezza, firmato da Leão. Una vittoria sofferta perché arrivata nel finale ma meritata vista l'ottima prestazione dei rossoneri. Tre punti d'oro a San Siro, di cuore e di voglia, per rimanere da soli in vetta alla classifica a tre giornate dal termine del campionato. Applausi alla squadra e anche allo stadio, meraviglioso anche oggi per presenza, passione e sostegno. Ecco i numeri prodotti dopo Milan-Fiorentina:

1- Il Milan ha vinto due match interni consecutivi di Serie A per la prima volta in questo 2022, l'ultimo precedente nel quale i rossoneri avevano ottenuto almeno due successi casalinghi di fila risaliva alla striscia di cinque tra agosto e ottobre 2021.

2- Per la prima volta in questo campionato il Milan è rimasto imbattuto in tredici partite di fila (8V, 5N).

3- Per la prima volta dal marzo 2019 il Diavolo ha registrato quattro clean sheet interni consecutivi in Serie A.

4- Rafael Leão per la prima volta ha segnato almeno dieci gol in una singola stagione in uno dei maggiori cinque campionati europei.

5- Il numero 17 rossonero è il primo giocatore a realizzare almeno otto reti in gare interne in una singola stagione di Serie A da Carlos Bacca (nove nel 2016/17).

6- Rafael Leão è il quinto portoghese a raggiungere la doppia cifra di gol in un singolo campionato di Serie A dopo Cristiano Ronaldo, Rui Barros, Rui Costa e Beto. È l'unico, però, ad esserci riuscito prima di compiere 23 anni. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

