Milan-Fiorentina 2-1, Italiano: “C’è rammarico, meritavamo dei punti”

Sulla partita : "Nel primo tempo siamo stati più ordinati, nella ripresa si è aperta la partita con occasioni per entrambe le squadre. Potevamo segnare, poi abbiamo perso nel finale. C'è un po' di rammarico, dobbiamo crescere su certe cose. Meritavamo di portare a casa punti oggi".

Sulla prestazione : "Siamo venuti qui cercando di avere la personalità di giocare la palla. Nel primo tempo lo abbiamo fatto molto bene. Nella ripresa abbiamo sbagliato qualche scelta, potevamo portare a casa noi il match. Dobbiamo maturare, non è la prima volta che succede. Giocavamo contro la squadra più forte del campionato, si sono allungati anche loro e noi dovevamo punirli".

Sul gioco offensivo: "Con il trequartista, l'attaccante deve andare più in profondità che incontro. Chiedo ai miei attaccanti di attaccare di più la difesa alle spalle, prima giocavamo di più palla addosso. Attacchiamo con tanti uomini, siamo migliorati sotto questo punto di vista. Barak ha fatto molto bene oggi. Ora c'è la sosta per migliorare e continuare la nostra crescita. Spiace non aver fatto punti oggi".