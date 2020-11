Milan-Fiorentina, Bonera: “Tonali? Mai messo in dubbio il suo valore”

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni post-partita di Bonera

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Fiorentina, gara della 9^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Bonera:

Sulla video-chiamata di fine match con Stefano Pioli: “Abbiamo completato l’opera nello spogliatoio. È un lavoro che lo vede a capo di questo gruppo. Siamo felici per i risultati ottenuti”.

Sulla partita di Sandro Tonali: “Buona prestazione di Sandro, ha dato seguito ai miglioramenti. Siamo molti contenti di ciò che ha fatto oggi”.

Sul Milan che può puntare allo Scudetto: “Manca davvero troppo ma siamo consapevoli che così facendo c’è la voglia di restare lì in alto. Se molliamo, diventiamo una squadra con dei difetti. Per atteggiamento e passione, dobbiamo stare sempre lì in altro”.

Sui rigoristi: “Il prossimo chi lo tira? Se rientra Zlatan Ibrahimović, non so se lo tirerà ancora Franck Kessié. Siamo contenti di quanto fatto dal dischetto sia da Ibra sia da Franck. Vedremo chi tirerà il prossimo …”.

Su Tonali apparso in crescita nelle due fasi: “È un po’ quella che era fin dall’inizio la nostra richiesta. Con Sandro parliamo spesso: doveva capire l’idea di mister Pioli. Ci è voluto un po’ di tempo, ma sappiamo il grande valore del giocatore. Mai messo in dubbio”.

Sul suo ruolo nel Milan: "È una piccola parentesi di un percorso a livello personale che ha bisogno ancora di tempo. Sono felice di poter lavorare con un allenatore che è un grande uomo. E che con il suo staff mi sta insegnando tante cose. Farò un passo indietro ben volentieri: è quello che prevede il mio percorso".