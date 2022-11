Milan-Fiorentina, Barone: “Ringrazio Gazidis, è un amico. Sulla partita…”

Su Gazidis e Dragowski : "Voglio ringraziare Gazidis, dal nostro arrivo è stato sempre un grande amico dai tempi della MLS. Vorrei dare un grande saluto a Dragowski, lo vogliamo bene e un grande saluto da tutta la Fiorentina. Stasera è una grande vetrina per noi, se vogliamo essere una squadra che lotta per l'Europa questo è uno dei passi che la Fiorentina deve fare. Ci aspettiamo una bellissima partita e speriamo bene per noi".

Sulla stagione della Fiorentina: "Ci aspettavamo qualcosa in più, questo è evidente. Abbiamo passato un periodo difficile ma voglio fare i complimenti ai nostri ragazzi per tutto il lavoro che hanno fatto. Abbiamo novanta minuti da giocare, non siamo sicuramente contenti e vogliamo migliorare".