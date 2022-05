Milan-Fiorentina 1-0, Tomori: “Difendono tutti, non solo io, Pierre e Mike”

Fikayo Tomori, difensore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Fiorentina, partita della 35^ giornata della Serie A 2021-2022

Sui pochi gol presi: "Difendiamo con tutta la squadra, non solo io Pierre e Mike. Lavoriamo da luglio per non subire tanti gol, quando non subiamo gol possiamo vincere. Vogliamo continuare così, ma l'unica cosa importante sono i tre punti".