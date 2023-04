Milan-Empoli, Thiaw: “Champions? Concentrati sulla partita di oggi” | News

Malick Thiaw, calciatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'SKY' prima di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 21 allo Stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Si la Champions è settimana prossima, dobbiamo concentrarci sulla partita di oggi. Come fanno i calciatori forti, concentrarci sulla partita di oggi. Ho giocato con la difesa a quattro, sono abituato". Ecco come e dove vedere Milan-Empoli in tv o in diretta streaming >>>