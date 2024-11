Morata pronto a tornare titolare contro l’Empoli: alla ricerca del gol

Dopo aver dovuto saltare per squalifica la trasferta di Champions League contro lo Slovan Bratislava, Álvaro Morata è pronto a tornare titolare e a guidare l'attacco del Milan nella sfida di sabato a San Siro contro l'Empoli. Lo spagnolo, che non segna in Serie A da diverso tempo, cercherà di interrompere il suo digiuno. L'ultima rete di Morata in campionato, infatti, risale al 27 settembre, quando il Milan vinse 3-0 in casa contro il Lecce. LEGGI ANCHE: Milan-Empoli, probabili formazioni: Fonseca cambia in attacco? Gioca...