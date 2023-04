Milan-Empoli, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

In attesa della sfida di questa sera dello stadio San Siro tra Milan ed Empoli, ecco il match preview di 'acmilan.com'

Fabio Barera

(fonte: acmilan.com) Dopo due appuntamenti lontano da casa, intervallati dalla sosta per le nazionali, San Siro si appresta ad accogliere nuovamente i rossoneri di Mister Pioli per la 29ª giornata di Serie A. Gli obiettivi principali sono due, ma con un punto in comune: dare continuità all'importante successo di Napoli e ritrovare la vittoria tra le mura amiche. Ottenere i tre punti consentirebbe di mantenere il terzo posto in classifica e, allo stesso tempo, avvicinarsi nel migliore dei modi all'atteso incontro di Champions League. Di fronte, l'Empoli di Paolo Zanetti, desideroso di riscattare il ko interno dell'andata (1-3) e di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. In attesa del fischio d'inizio, previsto per le 21.00, approfondiamo i temi della sfida con la nostra Match Preview:

QUI MILANELLO

Il 4-0 di Napoli ha ridato entusiasmo e compattezza ai rossoneri, che, spinti dal proprio pubblico, vanno a caccia di punti importanti per prevalere in una corsa - quella alla qualificazione alla prossima Champions League - sempre più serrata. L'appuntamento di San Siro contro l'Empoli nasconde diverse insidie, e sarà perciò fondamentale riproporre l'atteggiamento e la determinazione osservati al Maradona. Nessuno squalificato, per Mister Pioli le uniche assenze restano quelle di Kalulu e Ibrahimović. Conferme in arrivo per il 4-2-3-1, mentre le quattro gare nell'arco di dodici giorni che attendono i rossoneri aprono le valutazioni su qualche modifica in partenza rispetto all'uscita più recente. Thiaw è favorito su Kjær al fianco di Tomori, De Ketelaere e Saelemaekers scalpitano per una maglia sulla trequarti e restano in leggero vantaggio su Krunić e Díaz.

"Le partite si vincono prima con l'atteggiamento e la volontà, poi con la qualità", le parole in conferenza stampa di Mister Pioli. "L'Empoli è una formazione rapida e tecnica, dovremo affrontarli con grande rispetto perché giocano da tanti anni con un sistema di gioco consolidato. Sarebbe un gravissimo errore pensare al doppio confronto di Champions League, attenzione massima verso il match contro i toscani".

QUI EMPOLI

Gli uomini di Mister Zanetti hanno ritrovato il successo nell'ultima sfida superando 1-0 il Lecce al Castellani. La vittoria sui salentini ha interrotto una striscia negativa di otto gare senza vittorie per i toscani, l'ultima affermazione risaliva infatti al 23 gennaio proprio a San Siro - 1-0 ai danni dell'Inter firmato da Baldanzi. I 31 punti in classifica rappresentano un bottino di tutto rispetto per una formazione, quella azzurra, che viaggia a distanza di sicurezza (+12) dalla zona retrocessione. Oltre all'assenza per squalifica di Tonelli, il tecnico toscano dovrà rinunciare a Vicario, in via di recupero e sostituito da Perisan. Nel collaudato 4-3-1-2 empolese, spazio all'undici titolare che ha sconfitto il Lecce, con l'unica novità che dovrebbe essere rappresentata da Satriano - in tandem con Caputo.

"Affrontare il Milan è sempre complicato, vengono da una partita straordinaria e hanno qualità di altissimo livello", il commento di Paolo Zanetti alla vigilia. "Sarà importante per noi dare continuità all'attenzione e alla determinazione che abbiamo messo in campo contro il Lecce. Vogliamo fare una bella figura davanti al numeroso pubblico di San Siro".

DOVE GUARDARE MILAN-EMPOLI

La sfida sarà trasmessa, in Italia, da DAZN e Sky, a partire dalle 21.00. Per guardare la partita in un altro paese, puoi consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero".

Sui canali rossoneri, invece, l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio di San Siro. Al termine della gara, approfondimenti, interviste e la conferenza stampa di Mister Pioli.

Dalle 20.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan, con la Live Reaction di Milan-Empoli in compagnia di Francesco Specchia, Lollo e non solo. Da non perdere anche la copertura del match sui nostri profili social, su acmilan.com e AC Milan Official App.

QUI SERIE A

Sarà Matteo Marcenaro a dirigere Milan-Empoli. Per il fischietto di Genova, la prossima sarà la gara numero 12 nel massimo campionato italiano. Zero i precedenti con i rossoneri, per l'arbitro classe 1992 si tratta infatti della prima designazione in carriera con il Milan protagonista nel rettangolo di gioco, la terza invece con gli azzurri di Zanetti. Ad accompagnarlo gli assistenti Mondin e De Meo, insieme al quarto uomo Rapuano. Valeri al VAR, assistito da Di Martino.

Tre gli anticipi di venerdì 7 aprile che apriranno la 29ª giornata di Serie A: Salernitana-Inter alle 17.00, Lecce-Napoli alle 19.00 e - alle 21.00 - il match dei rossoneri contro l'Empoli. Le restanti sfide in calendario si svolgeranno interamente nella giornata di sabato 8 aprile: Udinese-Monza darà il via alle 12.30, seguita da Fiorentina-Spezia alle 14.30; Atalanta-Bologna e Sampdoria-Cremonese alle 16.30, Hellas Verona-Sassuolo e Torino-Roma alle 18.30. Lazio-Juventus, alle 20.45, chiuderà invece il turno.

Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli 71; Lazio 55; Milan 51; Inter, Roma 50; Atalanta 48; Juventus 44; Bologna, Fiorentina 40; Torino, Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana 28; Lecce 27; Spezia 25; Hellas Verona 19; Sampdoria 15; Cremonese 13.