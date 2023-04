Milan-Empoli, Massara: “Rinnovo Leao situazione particolare. Su Diaz…”

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato a 'SKY' prima di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023

Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di 'SKY' prima di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 21 allo Stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria con il Napoli: "E' stata una bellissima prestazione, ci ha dato fiducia. Ci sono partite difficili, ripartiamo da quella partita ma cerchiamo di dare continuità già da stasera".

Su Giroud e Brahim Diaz: "Per quanto riguarda Giroud siamo ai dettagli, rinnovo imminente. Brahim Diaz ha fatto bene in questi anni, ci siederemo con il Real Madrid per trovare i presupposti per continuare insieme".

Sul rinnovo di Leao: "Intanto che ci sia una volontà reciproca è un buon presupposto. Poi ci sono delle particolarità, ma è una situazione che stiamo affrontando con fiducia e attenzione con la speranza di trovare una soluzione entro la fine del campionato".

Sulla percentuale del rinnovo di Leao: "Adesso fare percentuali è un po' difficile, è sempre 50%. E' vero che ci son ostati momenti dove sembravamo essere più vicini. E' una situazione che presenta delle complessità ma è una situazione che vogliamo cercare di risolvere positivamente. Niente deadline, ma entro la fine del campionato dobbiamo capire se ci sarà la possibilità di prolungare".

Su De Ketelaere: "Ma io penso che questa esclusione rientri in una scelta tattica perché il mister propone tre centrocampisti e non il trequartista. Poi il fatto che cambi cinque giocatori stasera ritengo che sia necessario perché abbiamo bisogno di energie fresche. Siamo fiduciosi di fare bene pur sapendo che l'Empoli ci potrebbe mettere in difficoltà".

Ancora sul rinnovo di Leao: "La multa è grande ma inferiore a quella cifra. Gli agenti di Leao sarà Rafa a mettere la parola decisiva. Per quello che ho sentito negli ultimi giorni siamo interessati ma non parte in causa, siamo alla finestra ma fiduciosi che le parti in causa possano permettere a Leao di trovare la soluzione ".