Milan-Empoli, la curiosità: corsi e ricorsi storici | Serie A News

Milan ed Empoli si affrontano, per la seconda stagione consecutiva, in occasione della 29ª giornata di Serie A. Un turno di campionato in cui questa sfida si è già verificata per due volte, entrambe vinte dai rossoneri per 1-0 (gol di Pirlo nel 2004, Kalulu nel 2022). Un solo precedente tra le due squadre di venerdì (3-0 per i rossoneri il 22 febbraio 2019) mentre sono ben due quelli relativi al fine settimana pasquale (ma di Sabato) con un successo per parte dallo stesso identico punteggio, 1-0 (Di Natale per i toscani nel 2003, il sopracitato 1-0 di Pirlo nel 2004). Milan-Empoli, la rivelazione su Brahim e Leao >>>