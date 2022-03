Milan-Empoli, Andreazzoli: “Maignan ha fatto una parata miracolosa”

Aurelio Andreazzoli, tecnico azzurro, ha parlato a 'Sky' al termine di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla prestazione dell'Empoli: "Non abbiamo scelto di essere passivi nel primo tempo. Volevamo essere noi stessi però a volte dipende anche dagli avversari. Io ho chiesto un po' più di precisione in uscita ai miei calciatori perché secondo me abbiamo mancato proprio in quel punto lì. Potevamo ripartire bene, fraseggiare. Nel primo tempo siamo stati fallosi. Abbiamo mollato le redini, nel secondo tempo siamo stati quelli che volevamo essere. Maignan? Necessitavamo di un portiere normale in quella situazione, invece ci ha fatto una parata miracolosa. Onore a lui".

Se c'è meno fame nella sua squadra: "Credo che hai risposto tu. Se tu hai visto le partite non puoi non avere avuto la sensazione che la squadra non avesse fame, lotta sempre fino alla fine. Io non ho mai avuto la sensazione che sia una squadra si tiri fuori dalla situazione. Domenica scorsa abbiamo tirato un punto non giocando alla nostra maniera. Se poi non fai quelle prestazioni esci fuori dal campo perdendo. Riceviamo complimenti per quello che facciamo. Noi non abbiamo un livello tecnico e di esperienza alto, se non facciamo il massimo non possiamo presentarci nemmeno in campo. Se ci presentiamo e lasciamo il segno significa che proponiamo qualcosa. Il comportamento dei ragazzi è eccellente".