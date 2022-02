Milan, è arrivato il momento di realizzare i sogni che si fanno di notte?

Il Milan è al comando della classifica in Serie A e si candida prepotentemente alla vittoria finale: i rossoneri possono vincere lo scudetto?

"Io cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte", è questo quanto dichiarato da Stefano Pioli al termine del match di oggi contro la Sampdoria. Oggi il Milan ha ottenuto il successo contro i blucerchiati per 1-0 grazie alla rete di Rafael Leao che ha consentito di sorpassare l' Inter in classifica e piazzarsi momentaneamente al primo posto in classifica. Una squadra che sta trovando sempre di più quella continuità che non aveva né lo scorso anno, né nel girone d'andata. Nel 2022, infatti, i rossoneri non hanno conquistato i tre punti solamente nella discussa partita contro lo Spezia e nella gara contro la Juventus, complice il prato del 'Meazza' in pessime condizioni.

Non sarà di certo facile mantenere questo passo da qui a fine stagione, ma il Milan dovrà solamente pensare al campionato e alla Coppa Italia. Un 'lusso' che le altre concorrenti non hanno, in quanto l'Inter sarà impegnata ancora in Champions League, così come la Juventus (sì, adesso bisogna anche considerare i bianconeri per la lotta scudetto). Anche il Napoli sarà impegnata a proseguire il suo percorso in Europa League. Tutte queste partite possono togliere energie sia fisiche che mentali. Energie che il Milan, invece, potrà ritrovarsi per tentare di vincere quello scudetto che manca dalla stagione 2010-2011.