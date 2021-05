Milan, Donnarumma e Kessié i giocatori più utilizzati da Pioli | News

Le ultime notizie sul Milan. Secondo alcune statistiche, i giocatori più utilizzati da Stefano Pioli sono Gigio Donnarumma e Franck Kessié

Come riportato dal sito della Lega Serie A, guardando le statistiche del Milan si evince che i giocatori più utilizzati da Stefano Pioli sono Gigio Donnarumma e Franck Kessié. Il portiere, nel corso del campionato, ha totalizzato 3169 minuti, mentre il centrocampista ivoriano 3047. I due rossoneri sono le colonne portanti di questa squadra ai quali il tecnico ex Fiorentina non può fare a meno, specialmente in questa parte finale di stagione. Intanto Shevchenko è stato ospite a 'CTCF': le parole dell'ex bomber del Milan.