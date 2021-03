Milan, da domani si inizia a preparare la partita contro la Sampdoria | News

Nella giornata di domani, il Milan riprenderà gli allenamenti per preparare al meglio la gara di sabato contro la Sampdoria

La squadra di Pioli si riunirà domani alle ore 14.00 a Milanello per preparare la gara di sabato contro la Sampdoria. Nazionali a parte, saranno presenti i calciatori che non sono stati convocati dalle loro selezioni così come gli infortunati. Tra questi ultimi ci saranno Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Ante Rebic, Rafael Leao, Mario Mandzukic e Daniel Maldini, anche se hanno continuato il loro percorso riabilitativo nel centro sportivo rossonero durante quest'ultima settimana.