Milan-Crotone, Stroppa: “Siamo stati fragili, non abbiamo avuto cattiveria”

Milan-Crotone 4-0: le dichiarazioni di Stroppa nel post-partita

Giovanni Stroppa, tecnico rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Crotone a ‘San Siro‘. Le sue dichiarazioni sulla gara della 21^ giornata di Serie A.

Sulla fragilità del Crotone

“Abbiamo fatto vedere degli errori soprattutto sui gol. Al di là della fragilità quello che è successo dal secondo gol al quarto è assurdo. Fino a lì abbina sofferto bene, abbiamo creato delle opportunità. Siamo calati fisicamente contro una signora squadra. La fragilità del secondo e terzo gol non ci deve essere”.

Sulla prestazione

“Oggi siamo stati pratici, i ragazzi hanno fatto una prestazione importante. Nei giocatori più importanti non c’è stata la risposta emotiva. Non voglio far passare il bel gioco con l’assenza di risultati. Sono soddisfatto dei ragazzi”.

Sui gol presi

“I risultati arrivano dalle prestazioni. Mi dispiace che abbiamo preso gol da rimessa laterale come contro il Genoa. Il primo gol lo abbiamo preso da un uno/due molto leggibile. Non abbiamo avuto la cattiveria giusta nel pensare negativo”.

Su Maldini

“Ci conosciamo da quando avevamo 10 anni. Abbiamo fatto tutto il settore giovanile del Milan e quindi quando ci si ritrova c’è qualcosa in più”.

