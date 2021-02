Milan-Crotone, infortunio tra i calabresi: cambia la formazione

Infortunio nel riscaldamento del Crotone per il polacco Arkadiusz Reca. Al posto dell’esterno sinistro, Stroppa manda in campo Pedro Pereira che in settimana aveva accusato dei problemi muscolari e dunque non è al meglio. Cambio nell’11 titolare del club calabrese a pochi minuti dall’inizio del match contro il Milan.

