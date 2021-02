Milan-Crotone, Gabbia verso la convocazione | Serie A News

Milan-Crotone, Gabbia verso la convocazione

Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, Matteo Gabbia è tornato finalmente ad allenarsi in gruppo. Il difensore centrale si era infortunato al ginocchio contro il Parma lo scorso 13 dicembre.

Gabbia, dunque, potrebbe essere convocato per Milan-Crotone, gara in programma domenica prossima a San Siro. Ovviamente il calciatore andrà in panchina, con la coppia titolare che dovrebbe essere composta da Romagnoli e da Tomori.