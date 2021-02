Milan-Crotone: calabresi senza il dribblatore Messias. La statistica

In vista del match di domani pomeriggio a San Siro, il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa da fare a meno di Junior Messias (possibile esordio dal 1′ per l’ultimo arrivato Adam Ounas), il quale dovrà scontare un turno di squalifica. I calabresi non avranno a disposizione, dunque, il secondo giocatore che nella Serie A di quest’anno ha portato a termine il maggior numero di dribbling (58). Il brasiliano, infatti, è dietro solamente a Rodrigo De Paul dell’Udinese che ne ha realizzati (65). Coincidenza vuole che anche l’argentino salterà questa giornata per squalifica, dopo l’espulsione rimediata contro lo Spezia.

