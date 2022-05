Milan, che crescita di Tonali! I numeri della scorsa stagione e di quest’anno

La crescita di Sandro Tonali è evidente e lo dimostrano i suoi numeri, nettamente migliorati rispetto a quelli della scorsa stagione

Che Sandro Tonali stia disputando una stagione clamorosa è evidente a tutti. Quello che stiamo vedendo in questa stagione è lontano parente di quello visto nella passata stagione, il quale sembrava soffrire troppo il salto di qualità da una squadra come il Brescia ad una big come il Milan.