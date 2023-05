Milan-Cremonese, Origi: “Nessuna sfida è da sottovalutare. Siamo pronti”

"Per noi la difficoltà è l'approccio alla partita. Nessuna sfida è da sottovalutare. Ogni formazione ha le sue armi, i suoi punti di forza. Noi siamo pronti per stasera, sappiamo che sarà una partita impegnativa. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e abbiamo il dovere di vincere". Ecco come e dove vedere Milan-Cremonese in tv o in diretta streaming >>>